Молодежь Подмосковья может принять участие в проектах арт-кластера «Таврида». Образовательные заезды пройдут с июня по сентябрь. Своими знаниями с участниками поделятся эксперты из разных областей.

К примеру, образовательный заезд «Таврида.АРТ — только в России» впервые пройдет в Москве на ВДНХ с 2 по 8 июня в рамках Международной выставки-форума «Россия» и соберет на своей площадке 400 участников из разных регионов страны.

Второй образовательный заезд — «Заезд имени Гагарина» — пройдет в Крыму с 11 по 17 июня и соберет на одной площадке 400 участников из разных регионов России.

Третий образовательный заезд «Русское лето» пройдет с 21 по 27 июня на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму и объединит 400 участников со всей страны.

Подробная информация об образовательных заездах представлена на официальном сайте арт-кластера «Таврида». Там же можно подать заявку на участие.