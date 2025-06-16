Молодежь Подмосковья пригласили поучаствовать в фольклорном форуме «ВОЛОГДА.ФОЛК»

Представителей молодежи Подмосковья пригласили принять участие во Всероссийском молодежном фольклорном форуме «ВОЛОГДА.ФОЛК». Мероприятие пройдет 14–17 августа в Вологде и на базе архитектурно-этнографического музея «Семенково» в деревне Семенково.

Мероприятие будет включено в План мероприятий Федерального агентства по делам молодежи в сфере реализации государственной молодежной политики на 2025 год.

Форум призван объединить молодежь, увлеченную фольклором, традиционной культурой, народным творчеством, и станет площадкой для сохранения и популяризации культурного наследия народов России.

Ожидается, что в мероприятии примут участие 300 представителей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет из всех субъектов РФ.

Для участия в форуме нужно зарегистрироваться до 30 июня в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» и подать заявку через личный кабинет.