Погодные качели сбили растения с толку: сирень неожиданно зацвела под Долгопрудным осенью

Жители Долгопрудного заметили в первых числах октября явление, совсем не характерное для этого времени года. На Лихачевском шоссе вновь распустилась сирень. Снимки появились в социальных сетях: на фоне уже пожелтевшей листвы на кустах виднеются небольшие сиреневые соцветия, которые обычно появляются только весной, сообщил REGIONS.

За разъяснением REGIONS обратился к сотруднику научного отдела национального парка «Лосиный остров», кандидату биологических наук Ларисе Михайловне. Специалист подтвердила: осеннее цветение сирени — отклонение от нормы. Вместе с тем она назвала причину такого поведения растения.

По словам биолога, свою роль сыграли капризы погоды. Летом кустарник пережил знойный период, после чего пришли холодные дожди. Когда же снова потеплело, растение восприняло это как очередную смену сезонов и сигнал запускать весенние механизмы.

«Такой переход от холода к теплу воспринимается любым растением как сигнал весны. Так цветут рододендроны, так цветет сирень, может зацвести, например, и та же самая рябина. Кроме того, когда такая необычайно теплая осень, как сейчас, куст начинает реагировать на нее как на продолжение сезона и активировать свои поздние почки, которые обычно приготавливаются на зиму», — рассказала специалист.

Как видно по фотографии из Долгопрудного, второй цвет пока нельзя назвать буйным. Однако даже единичные соцветия забирают у растения силы, которые осенью нужны ему для другого — подготовки к зимним холодам. По словам Ларисы Михайловны, такой несвоевременный цвет может отразиться и на морозостойкости кустарника, и на том, как он будет выглядеть следующей весной.

«Однозначно повредит, потому что на формирование цветков уходит много питательных веществ, которые должны были идти на зимовку куста. Поэтому он будет плохо переносить морозы, веточки подмерзнут, а те веточки, которые зацвели сейчас, однозначно не будут цвести весной. Кустик будет такой куцый, немножко не такой длинноцветущий, как обычно», — объяснила кандидат биологических наук.

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