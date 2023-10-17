Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с командами из Бразилии в 2024 году

Молодежная сборная России по футболу проведет товарищеские матчи с юношескими командами из Бразилии в 2024 году, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, встречи запланированы на весну, а именно – на март.

С 12 по 16 октября молодежная команда России уже играла против бразильских клубов. Первая встреча с «СКА Бразилия» завершилась со счетом 2:2, вторая – против «Палмейраса» также завершилась удачно со счетом 3:1. «Молодежка» России обыграла «Сантос» (6:4) и сыграла вничью с «Сан-Паулу» (1:1).

Источник отмечает, что инициатором следующих встреч стала бразильская сторона.

Ранее исполнительный комитет УЕФА отозвал свое решение о допуске молодежных сборных команд к участию в международных турнирах. Это произошло после того, как ряд зарубежных спортивных федераций выступили против игр с россиянами. Среди таких оказались организации из Великобритании и Украины.

Взрослая сборная России с марта 2022 года также не участвует в европейских турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.