Молодежный фестиваль «Уличное искусство» пройдет в Подмосковье в конце июля

В подмосковном Пушкино в конце июля состоится фестиваль «Уличное искусство», передает пресс-служба администрации городского округа.

Принять участие в мероприятии могут молодые люди, увлекающиеся в том числе танцами, музыкой, фотографией, спортом, актерским мастерством и изобразительным искусством.

Посетители фестиваля смогут проявить себя в творчестве, попробовать новые виды деятельности и найти новых друзей. Для участия нужно заполнить небольшую анкету, она доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в парке Малевича в Одинцово появятся новые арт-объекты.

*Возрастное ограничение 14+