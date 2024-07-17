Молодежный фестиваль «Уличное искусство» пройдет в Подмосковье в конце июля
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В подмосковном Пушкино в конце июля состоится фестиваль «Уличное искусство», передает пресс-служба администрации городского округа.
Принять участие в мероприятии могут молодые люди, увлекающиеся в том числе танцами, музыкой, фотографией, спортом, актерским мастерством и изобразительным искусством.
Посетители фестиваля смогут проявить себя в творчестве, попробовать новые виды деятельности и найти новых друзей. Для участия нужно заполнить небольшую анкету, она доступна по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в парке Малевича в Одинцово появятся новые арт-объекты.
*Возрастное ограничение 14+