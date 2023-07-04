Молодые специалисты в сфере IT могут принять участие в форумах Росмолодежи

Молодые специалисты в сфере IT могут принять участие в профильных форумах платформы Росмолодежь.События, которые проводит Федеральное агентство по делам молодежи.

Подать заявку на участие в форуме «ФИЧА», который состоится в Ростовской области 23 – 27 августа, можно до 9 июля. Участников ждут панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, экскурсии в крупные IT-компании.

С 25 по 30 августа в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов» пройдет профильная смена «Открывать». Подать заявку на участие можно до 24 июля.

С 27 сентября по 2 октября во Владивостоке пройдет Окружной образовательный форум «На волне». Подать заявку на регистрацию можно до 10 августа. Участников ждут два образовательных трека «Успешный успех» и «Первому игроку приготовиться», а также третий исследовательский трек «Теория большого гика».

Кроме того, с 18 по 28 июля в Липецкой области пройдет областной молодежный форум «Область будущего».