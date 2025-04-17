«Монреаль» Демидова стал последним участником плей-офф НХЛ

Клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс», за который выступает россиянин Иван Демидов, стал 16-м участником плей-офф.

«Монреаль» со счетом 4:2 обыграл «Каролину» и занял восьмое место в Восточной конференции. Демидов после гола и паса в дебютном матче за «Канадиенс» на этот раз результативными действиями не отметился.

Таким образом, стали известны все участники плей-офф НХЛ. «Монреаль» в первом круге сыграет с «Вашингтоном» Александра Овечкина. «Тампа» Никиты Кучерова, как и год назад, встретится с «Флоридой» Сергея Бобровского. Две другие пары на Востоке: «Торонто» — «Оттава», «Каролина» — «Нью-Джерси».

На Западе сыграют: «Виннипег» — «Сент-Луис», «Вегас» — «Миннесота», «Даллас» — «Колорадо», «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».

Ранее сообщалось, что Спенсер Карбери из «Вашингтона» стал фаворитом в борьбе за приз «Джек Адамс Эворд» — лучшему тренеру НХЛ.