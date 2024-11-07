Мосгорсуд оставил блогера Лерчек под домашним арестом, а ее экс-мужу разрешили общаться с близкими

Мосгорсуд оставил в силе решение о мере пресечения в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), обвиняемой в незаконном выводе за границу свыше 250 млн руб. Об этом говорится в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Таким образом, Чекалина останется под домашним арестом. Отмечается, что на заседании суда девушка не присутствовала.

3 октября Лерчек и ее бывший супруг Артем Чекалин обвинили в незаконном вывозе более 250 млн руб. за границу (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). На следующий день Троицкий районный суд Москвы принял решение о назначении для Чекалиных домашнего ареста до 26 ноября 2024 года.

8 октября ТАСС сообщил, что блогеры подали апелляцию на это решение. Под домашний арест также помещен еще один участник дела — соучредитель компании по продаже косметики ООО «Лейтик мейкап» Роман Вишняк.

Как сообщил SHOT, Артем Чекалин по решению суда получил возможность общаться с родными. Отмечается, что ранее общение было запрещено, так как брат блогера проходил по делу как свидетель.

Следствие считает, что блогеры вместе с бизнес-партнером создали фитнес-марафон, который продавали россиянам через интернет. Договоры оформлялись с иностранными юридическими лицами, а платежи поступали на счета зарубежного банка.

По информации ТАСС, сумма средств, выведенных за границу в рамках нового уголовного дела, может превышать $1 млн.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд отложил заседание по поводу банкротства блогера Елены Блиновской.