Арбитражный суд отложил заседание по поводу банкротства блогера Блиновской

Сегодня, 6 ноября, должно было состояться заседание Арбитражного суда, на котором бы рассмотрели ходатайство о банкротстве блогера Елены Блиновской. Его перенесли на неделю, об этом сообщило РЕН ТВ.

«Королева марафонов» считает, что самостоятельно может погасить все долги перед налоговой путем распродажи своего имущества. На данный момент за ней числится задолженность в 588 млн руб. В то же время может быть запущена процедура ее банкротства, и сегодня, 6 ноября, должно было состояться судебное заседание, на котором бы рассмотрели данное дело.

«Заседание продолжится 13 ноября», — так сообщил журналист из стен суда.

Ранее сообщалось, что изначально суд должен был рассмотреть дело еще в августе. Но с того времени заседания регулярно откладываются по различным причинам. Есть данные, что суд уже подыскал арбитражного управляющего, который в случае банкротства будет разбираться со всеми долгами Блиновской.