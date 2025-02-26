Мошенники добрались до Федерации гимнастики России

Федерация гимнастики России сообщила об участившихся случаях мошеннических рассылок, ведущихся от имени президента ФГР Олега Белозерова, а также главных тренеров.

Злоумышленники могут выуживать личные данные пользователей, а также предлагать принять участие в сомнительных акциях, говорится в сообщении ФГР.

В ФГР подчеркнули, что все запросы и обращения от имени федерации и ее представителей осуществляются только в установленном порядке через официальные каналы. В федерации попросили сигнализировать о подозрительных сообщениях.

Ранее МОК порекомендовал международным федерациям по зимним видам спорта допустить россиян к участию в квалификационных соревнованиях к Олимпиаде-2026.