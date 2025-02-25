Российских спортсменов захотели видеть на Олимпиаде в 2026 году

Международный олимпийский комитет (МОК) хочет позволить нейтральным спортсменам, россиянам и белорусам, участвовать в зимних Олимпийских играх, сообщает РИА Новости — Спорт со ссылкой на SVT.

МОК, судя по информации шведского вещания, пока не давит на международные федерации зимних видов спорта, а лишь пытается найти способ вернуть нейтральных спортсменов на крупные соревнования. В том числе речь идет о возможности россиян и белорусов выступить на Олимпиаде 2026 года.

«Они действительно хотят этого добиться и надеются, что мы скоро допустим нейтральных спортсменов к квалификации на следующий сезон», — высказались в Международном союзе биатлонистов.

В МОК высоко оценили выступление россиян в нейтральном статусе, но было лишь 15 участников, что стало прецедентом. По этой причине в организации задумались о создании возможности допуска спортсменов из РФ и Белоруссии до прохождения квалификации на зимние Игры.

Ранее кандидат в президенты МОК также призвал вернуть российских спортсменов на соревнования.