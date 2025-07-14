Мошенники развели тренера вратарей московского «Локомотива» на 11,7 млн рублей

По данным источника, злоумышленники начали названивать Хапову с 20 июня, представляясь сотрудниками Федерального казначейства и представителями силовых органов. В итоге они убедили жертву в том, что его сбережения находятся под угрозой.

Хапов несколько раз лично встречался с курьерами и передавал им свои сбережения для перевода в «безопасное» место. Всего он передал мошенникам 11,7 млн руб. и только после этого заподозрил, что дело нечисто.

Заур Хапов — известный советский и российский вратарь, выступавший за тбилисское «Динамо», владикавказский «Спартак» («Аланию») и «Локомотив». Он провел два матча за сборную России. С 2016 года Хапов работает тренером вратарей «Локомотива», на протяжении недолго времени даже возглавлял команду в качестве главного тренера.

Ранее гендиректор «Спартака» Олег Малышев раскритиковал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.