«Москино» и Музей Москвы откроют в столице новый кинотеатр

6 июля на Зубовском бульваре в Москве откроется кинотеатр «Музейный», сообщается на сайте мэра столицы.

Это совместный проект сети «Москино» и Музея Москвы. Гендиректор сети Наталья Мокрицкая назвала открытие нового кинотеатра «подарком для настоящих синефилов». В «Музейном» планируют показывать ретроспективы легендарных фильмов, артхаусное и фестивальное кино, архивные работы.

Авторы проекта рассчитывают, что «Музейный» станет не просто кинозалом, а полноценным культурным пространством. В частности, показ каждого фильма будет сопровождаться вступительным словом кинокритиков.

Откроется кинотеатр показом оскароносного фильма Билли Уайлдера «Сансет бульвар».