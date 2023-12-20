Московская область получила Гран-при конкурсной программы выставки «Ладья»

Подмосковье получило Гран-при конкурсной программы выставки народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка-2023». Об этом сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья.

Как отметили в ведомстве, Подмосковье было отмечено высшей наградой за лучшее художественное оформление экспозиции региона. За все время работы выставки стенд области посетили свыше девяноста тысяч человек.

В экспозиции Подмосковья была представлена продукция шестнадцати производителей, в том числе фабрик «Жостово» и «Федоскино», Дулевского и Гжельского фарфоровых заводов.

Выставка-ярмарка прошла уже в тридцать четвертый раз. Она является крупнейшим в стране мероприятием в сфере народных художественных промыслов.