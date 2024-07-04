Московская область представит стенд «Подмосковье — это любовь» на «Тавриде»

«Мы всегда очень серьезно подходим к созданию стенда, продумываем программу, активности, чтобы рассказать и показать всем участникам, какой удивительный у нас регион: богатая история, традиции, культура, вкусные угощения и многое другое. А самое главное, Подмосковье богато молодыми и талантливыми ребятами, которые и делают Московскую область особенной», - сообщила глава ведомства Екатерина Швелидзе.