Московская область представит стенд «Подмосковье — это любовь» на «Тавриде»
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Московская область представит стенд «Подмосковье — это любовь» на выставке «АРТ-ЭКСПО», которая пройдет в рамках Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» в Крыму. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Мы всегда очень серьезно подходим к созданию стенда, продумываем программу, активности, чтобы рассказать и показать всем участникам, какой удивительный у нас регион: богатая история, традиции, культура, вкусные угощения и многое другое. А самое главное, Подмосковье богато молодыми и талантливыми ребятами, которые и делают Московскую область особенной», - сообщила глава ведомства Екатерина Швелидзе.
Посетители подмосковного стенда узнают о зарайской коврижке и коломенской пастиле, попробуют мороженое «Чистая Линия».
На выставке каждый регион-участник представит свой стенд, рассказывающий о культурных и гастрономических достижениях. Также будут подготовлены лекции, мастер-классы, шоу, кинопоказы, презентации. Кроме того, состоится фестиваль молодых поваров «Россия на вкус» и будет открыт рынок фермерской продукции.