Персеиды и затмения: экстрасенс рассказала, как пережить опасный август 2026 года

По ее словам, это не просто астрономическое явление, а мощнейший энергетический вихрь, который, по словам ясновидящей, запустит тотальную перестройку сознания, физического здоровья и социальных устоев. В такие моменты мир не стоит на месте, и человечество неизбежно столкнется с глобальными политическими и экономическими встрясками, которые будут подчиняться космическому ритму.

Экстрасенс добавила, что события будут развиваться по напряженному графику: 12 августа — солнечное затмение, а 28-го — лунное, и между ними вклинится еще одно грандиозное зрелище — метеорный поток Персеиды, который бушует с середины июля и до конца августа. Миронова настаивает, что эта комбинация небесных явлений делает период чрезвычайно опасным для необдуманных поступков. Главные рекомендации экстрасенса звучат как свод правил выживания: откажитесь от дальних путешествий, особенно авиаперелетов, потому что август грозит пожарами, взрывами и техногенными бедствиями. Также под строгим запретом крупные сделки, особенно с недвижимостью: по ее словам, в таком доме не приживешься, а конфликты с близкими будут преследовать на каждом шагу.

По ее мнению, в целом не все так мрачно. Есть и приятное исключение: если вы давно планировали сыграть свадьбу, то 12 или 28 августа — идеальный момент для бракосочетания. Судьба, уверяет Миронова, будет на стороне молодоженов, хотя и с оговоркой — нужно свериться с личным гороскопом, чтобы убедиться, что ваш знак зодиака не попадает под удар. При этом ясновидящая предупреждает: во время коридора затмений просыпается кармический механизм возмездия. Старые обиды, несправедливость и незакрытые гештальты могут аукнуться с неожиданной силой. Усилится тревожность, обострятся триггеры, но у некоторых, наоборот, откроется интуиция. Так что главный совет на август — будьте осторожны, не держите зла и доверяйте своему внутреннему голосу, даже если он кажется иррациональным.

Ранее она назвала причины бед Примадонны.