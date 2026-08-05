«Это не вода, а суп из бактерий». Врачи нашли в кулерах сальмонеллу и стафилококк: как защититься?

Офисные кулеры при ненадлежащем уходе могут стать рассадником инфекций. Об этом «Газете.Ru» заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Матюхин.

По его словам, угроза исходит не от бутилированной воды, а от внутренней среды прибора. Тепло и влага внутри кулера создают благоприятные условия для размножения бактерий. Микроорганизмы попадают в воду через грязные краники и каплесборники, а также через воздушные фильтры. В скрытых резервуарах специалисты часто находят синегнойную и кишечную палочки, легионеллу, золотистый стафилококк и сальмонеллу, отметил эксперт. Как уточнил Матюхин, плесень внутри трубок может вызывать аллергию и желудочно-кишечные расстройства, при этом вода на начальном этапе сохраняет нормальный вкус и запах .

В группе риска — дети, люди пожилого возраста, беременные, диабетики и пациенты с ослабленным иммунитетом. Зеленый налет, черные точки или неприятный привкус воды свидетельствуют о сильном загрязнении. Кроме того, недостаточный нагрев способствует размножению легионеллы.

Безопасное использование оборудования возможно только при регулярной профессиональной чистке. Владельцам необходимо разбирать устройство, очищать трубки и менять фильтры, чтобы избежать образования биопленок, резюмировал врач.

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