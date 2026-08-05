Плотный график и восстановление: Волочкова объяснила, почему перестала постить шпагаты

Анастасия Волочкова, чьи шпагаты когда-то стали не просто трюком, а полноценным интернет-мемом и визитной карточкой, объяснила, почему ее аккаунты в соцсетях заметно «похудели» на привычные кадры. В беседе с Общественной Службой Новостей балерина призналась: за этим стоит не каприз и не смена имиджа, а серьезные проблемы со здоровьем, которые она сама же и усугубила.

Еще зимой немецкие хирурги провели ей операцию, но артистка, как это часто бывает с людьми сцены, не выдержала режима покоя. Она нарушила предписания врачей, раньше времени вышла на репетиции, а затем и вовсе начала выступать — не потому, что была уверена в своих силах, а потому что не может подвести зрителя, ради которого, по ее словам, и живет.

Однако организм оказался менее преданным искусству, чем душа. Перегруженные мышцы ноги дали сбой, и восстановление затянулось. Сейчас, по признанию балерины, она все так же безупречно садится на шпагат, но перестала делать это публичным событием. Причина банальна и трогательна одновременно: ей просто некогда позировать. Плотный график репетиций, постоянная подготовка к спектаклям и острая необходимость уделять больше времени реабилитации вытеснили съемки на второй план.

Тем не менее Волочкова заверяет, что не собирается сдаваться и делает все возможное, чтобы продлить свою творческую форму и оставаться на сцене как можно дольше. Операция, ошибки в реабилитации, вынужденная пауза в соцсетях — это лишь издержки профессии, где здоровье часто приносится в жертву искусству. И хотя ее шпагаты перестали быть мемами, сама балерина продолжает работать, доказывая, что даже после неудач она остается прежде всего артисткой, а не героиней интернет-юмора.

Ранее она раскритиковала концерт Димы Билана на «ВТБ Арене».