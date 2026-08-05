Опасный дебошир обезврежен: полицейские скрутили петербуржца с холодным оружием в руках

В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, напавшего с ножом на 39-летнего соседа в жилом доме на Заречной улице. Пострадавший госпитализирован с ранениями средней тяжести, дебошир помещен в спецприемник. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Конфликт со стрельбой и ножевыми ранениями в Парголово

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент зафиксирован в многоквартирном доме на Заречной улице. В правоохранительные органы поступил сигнал от жильцов о неадекватном мужчине с ножом, проявляющем агрессию к окружающим.

Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции задержали 23-летнего местного жителя. Выяснилось, что в процессе распития алкогольных напитков между ним и его 39-летним соседом вспыхнула ссора. В ходе бытового конфликта злоумышленник достал нож и нанес оппоненту серии ударов.

Состояние пострадавшего и меры пресечения

Пострадавшего мужчину с многочисленными ножевыми ранениями срочно доставили в медицинское учреждение. Специалисты оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Задержанный ранее уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности. На данный момент в отношении фигуранта составлен протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство, сам он помещен в спецприемник. Полицейские изъяли холодное оружие, решается вопрос о возбуждении уголовного дела и выборе меры пресечения.

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Ранее на Урале был зафиксирован схожий инцидент с холодным оружием: 19-летний юноша без видимых причин и предварительного конфликта нанес ножевой удар 17-летнему подростку.