Смертную казнь хотят вернуть для террористов: юрист раскрыл, почему расстрелов не будет

Повод для очередного витка дискуссии о высшей мере наказания дало заявление бывшего генпрокурора Юрия Скуратова, прозвучавшее на радиостанции «Комсомольская правда». Он предложил вернуть смертную казнь, но не для всех, а строго для узкого перечня составов — в первую очередь для террористов и тех, кто совершает преступления против человечности. Эта инициатива вновь всколыхнула общественное мнение, однако адвокатское сообщество восприняло ее более чем скептически.

Член правления Московской коллегии адвокатов Дмитрий Краснов в беседе с Общественной Службой Новостей пояснил, что юридически казнь в России никто не отменял — она до сих пор прописана в Уголовном кодексе. Однако с начала 1990-х годов, когда страна брала курс на интеграцию с демократической Европой, был введен мораторий. Россия тогда присоединилась к европейским правовым стандартам и стала участником ЕСПЧ, что автоматически исключало применение исключительной меры. С тех пор приговоры к расстрелу не исполняются, и этот правовой обычай сохраняется уже более тридцати лет.

Однако, по мнению Краснова, даже текущая политическая изоляция и выход из Совета Европы не являются достаточным основанием для того, чтобы пересмотреть этот подход. Главная проблема не в отсутствии закона, а в качестве правоприменения. Адвокат напомнил о высокой следственной нагрузке и кадровом голоде в МВД, а также о неустранимом риске судебных ошибок, ссылаясь на резонансные дела прошлого, где справедливость восстанавливалась слишком поздно. Он считает, что в условиях несовершенства дознания возврат к расстрелу будет не актом правосудия, а опасной лотереей.

В итоге юрист заключает, что громкие заявления о возвращении смертной казни — это прежде всего политический популизм, рассчитанный на эмоциональный отклик граждан. Никакой реальной законодательной инициативы за этими словами не стоит, а действующего механизма пожизненного заключения, по его мнению, вполне достаточно для изоляции особо опасных преступников. Власть, включая президента, не раз давала понять, что мораторий сохранится, поэтому громкие предложения останутся лишь частью предвыборной или общественной риторики без практического воплощения.

Ранее сообщалось, что жители Таиланда требуют казни для подозреваемых в убийстве брата и сестры из Тюмени.