Министерство обороны РФ приняло решение увеличить штатную численность Вооруженных Сил РФ на 27 тыс. человек, и эти новые бойцы отправятся не в окопы, а на стройплощадки. Ведомство официально объявило о формировании отдельных военно-строительных подразделений, что фактически означает возрождение знаменитого стройбата в новом обличье. Это решение мгновенно вызвало оживленную дискуссию в экспертном сообществе, поскольку институт строительных войск долгое время существовал скорее как пережиток прошлого, пока новые геополитические реалии не вернули его в повестку.

Военный эксперт, член Экспертного совета при Комитете по обороне Госдумы Вячеслав Калинин в интервью Общественной Службе Новостей заявил, что этим шагом Минобороны поставило жирную точку в давнем споре о том, нужны ли современной армии такие подразделения. По его словам, увеличение численности стройбата — это не временная мера, а стратегическая необходимость. Главный аргумент эксперта утилитарен: на новых территориях России предстоит колоссальный объем восстановительных работ, где без тысяч рук и строительной техники просто не обойтись. Речь идет не только о возведении временных сооружений, но и о восстановлении разрушенной военной инфраструктуры, мостов и логистических узлов.

Аналитики уже подсчитали, что в перспективе численность личного состава военно-строительных частей может быть увеличена до 100–150 тыс. человек, а это уже серьезная организационная сила. Однако Калинин подчеркивает, что просто набрать людей недостаточно — остро стоит вопрос престижа службы. В Советском Союзе бойцов стройбата часто воспринимали как солдат второго сорта, над их рутинным трудом иронизировали, а социального уважения к этой профессии не было. Эксперт убежден, что сегодня нужно кардинально менять отношение к этим подразделениям, сделав их службу не обузой, а почетной миссией.

В итоге возрождение стройбата выглядит не как возврат к прошлому, а как прагматичный ответ на вызовы настоящего. Армия получает не только боевые кулаки, но и мощный инженерно-строительный ресурс, способный работать в прифронтовых зонах. Вопрос теперь упирается в кадровую политику: сможет ли Минобороны обеспечить условия и мотивацию, чтобы превратить «солдат с лопатой» в квалифицированных строителей, гордящихся своим делом. Если да, то стройбат станет не анекдотом, а ключевым элементом обороноспособности.

Ранее он призвал признать киевский режим террористическим.