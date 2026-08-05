Совместное фото с мужчиной: Волочкова раскрыла имя таинственного брюнета с фото

Анастасия Волочкова снова подогрела интерес публики, выложив в соцсети совместные снимки с эффектным молодым брюнетом. Поклонники мгновенно заподозрили роман, но балерина, как всегда, оставила интригу, не подписывая, кто этот таинственный спутник. В беседе с Общественной Службой Новостей экс-прима Большого театра наконец решила внести ясность и развеять слухи, которые, по ее словам, раздувают журналисты.

Оказалось, что загадочным кавалером оказался 29-летний журналист и радиоведущий Никита Никитин. Волочкова категорически отвергла любые намеки на любовную связь, назвав их «очередным вымыслом прессы». По ее заверениям, их связывают исключительно дружеские, но очень теплые отношения, которые никоим образом не выходят за рамки приличий. Балерина пояснила, что они не раз вместе появлялись на светских мероприятиях и даже отдыхали на Мальдивах, но это, по ее мнению, не повод для сплетен.

«Нет никакого романа с Никитой. Хватит распространять чужие слухи!» — эмоционально призвала артистка, явно уставшая от постоянного внимания к своей личной жизни.

Однако, чтобы окончательно закрыть тему, Волочкова добавила важную оговорку: когда она действительно встретит того самого мужчину и решится на брак, она лично и торжественно оповестит все СМИ. А пока, уверяет балерина, все остальное — лишь досужие домыслы и игра воображения фотографов, которым так хочется увидеть в дружбе нечто большее.

Ранее она объяснила, почему перестала постить шпагаты.