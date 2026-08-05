Заменили депутатов: в Бразилии стадо капибар бесцеремонно ворвалось на заседание парламента

Необычный инцидент зафиксирован в бразильском штате Мату-Гросу. Группа капибар, обитающих в расположенном по соседству парке, зашла в здание регионального законодательного собрания непосредственно перед работой депутатов.

Неожиданные посетители законодательного собрания

Как сообщает информационное агентство Associated Press, курьезный случай произошел в городе Куябе, столице штата Мату-Гросу. Стадо капибар беспрепятственно проникло в здание местного парламента через центральный вход в момент, когда народные избранники готовились к проведению процедуры голосования. По всей видимости, грызуны пришли с территории прилегающего городского парка.

Сотрудница законодательного органа Наяра Буэно успела снять появление капибар на видео и помогла вывести животных обратно на улицу. По ее словам, подобные визиты фауны уже перестали быть чем-то из ряда вон выходящим для работников учреждения.

Ажиотаж вокруг капибар в России и рост их стоимости

На фоне интереса к этим экзотическим водосвинкам фиксируются редкие события и в РФ. В частности, в начале лета на туристической ферме в Ставропольском крае родились детеныши капибар, что считается уникальным случаем из-за их крайне низкой размножаемости в неволе.

Волна популярности капибар в России спровоцировала колоссальный рост цен на них. Стоимость одного животного поднялась до 2 млн рублей, хотя ранее варьировалась от 80 до 200 тыс. рублей. Директор Барнаульского зоопарка и член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев пояснил, что спрос со стороны различных специализированных учреждений привел к выраженному дефициту особей на рынке.