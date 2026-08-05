Жителям Подмосковья рассказали, как новые санитарные правила повлияют на жизнь во дворах

Новые санитарные правила, проект которых на общественное обсуждение вынес Роспотребнадзор, обеспечат чистоту и безопасность вокруг дома. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Проект устанавливает единые требования к содержанию дворовых территорий, водных объектов, воздуха, почвы и жилых помещений, это позволит на федеральном уровне ввести нормы, которые ранее трактовались по-разному или отсутствовали. Документ предусматривает, что в зонах санитарной охраны водоисточников запретят строить посторонние объекты, применять пестициды и отводить стоки без очистки, что защитит питьевую воду от загрязнений и застройки. Кроме того, расстояние от мусорных баков до жилых домов и детских площадок должно будет составлять от 20 до 100 м, площадка должна будет иметь твердое покрытие, ограждение и обслуживаться регулярно.

Кроме того, проект регламентирует озеленение. В частности, расстояние от стен домов до деревьев и кустарников должно быть не менее 5 м, во дворах запретят мойку автомобилей, слив топлива, регулировку звуковых сигналов, транзитное движение и размещение объектов торговли и общественного питания.

Если управляющая компания не выполняет требования в случае их введения, жильцы могут обращаться в Роспотребнадзор, жилищную инспекцию или суд.

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