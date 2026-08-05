В Ульяновске пенсионер отдал мошенникам три миллиона рублей из-за фиктивной проверки

В Ульяновске правоохранительные органы расследуют крупное мошенничество в отношении местного жителя. Аферисты использовали многоступенчатую схему с взломом профиля «Госуслуг» и убедили мужчину, что его сбережения подменены на фальшивые банкноты. Об этом сообщает УМВД региона.

Схема обмана и взлом личного кабинета

Пресс-служба УМВД по Ульяновской области сообщила о факте хищения крупных денежных средств у 66-летнего горожанина. Злоумышленники вышли на связь с пенсионером в середине июля. Первая участница схемы представилась работницей службы доставки и заявила о прибытии посылки от проживающей за рубежом дочери, выманив у мужчины смс-код.

Сразу после этого потерпевшему поступило уведомление о якобы произошедшем взломе его аккаунта на портале «Госуслуги». В дальнейшем аферисты убедили пенсионера, что злоумышленники оформили доверенность на его финансы, вырученные от сделки с недвижимостью. Чтобы уберечь средства, мужчине рекомендовали снять все накопления и хранить их дома.

«Экспертиза» по видеосвязи и передача наличных

В ходе очередного контакта лжесотрудник правоохранительных органов связался с пенсионером по видеосвязи и заявив, что может с ходу оценить подлинность денег. Из снятых 3 млн 150 тыс. рублей «эксперт» назвал настоящими только 70 тыс. рублей, а остальные 3 млн рублей объявил фальшивыми.

Для «экспертизы и замены» оставшейся суммы пенсионер передал 3 млн рублей курьеру прямо в подъезде собственного дома, получив взамен фиктивную расписку. Спустя неделю потерпевший решил узнать статус проверки, набрал официальный номер ФСБ и осознал факт обмана. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.