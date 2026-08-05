Один раз в жизни, но сколько: россиянам раскрыли максимальные суммы возврата за покупку жилья

Государство готово вернуть вам солидную часть денег за покупку жилья, но только при условии, что вы знаете свои права и не упускаете сроки. Об этом в беседе с радио Sputnik напомнил председатель Комитета по налогам Московского отделения «ОПОРА РОССИИ» Павел Зюков.

Он разложил по полочкам главные лимиты: по основному имущественному вычету можно заявить до двух миллионов рублей расходов, а по уплаченным ипотечным процентам — до трех миллионов. И хотя право на такой вычет дается всего один раз в жизни, сумма, которую вы реально получите на руки, зависит от того, сколько налогов вы уже заплатили в казну.

По его мнению, если вы работаете «в белую» и платите стандартные 13% НДФЛ, то максимум, на что можете рассчитывать, — это 260 тыс. рублей от стоимости жилья и еще 390 тыс. за проценты по кредиту. Но если ваш доход облагается по повышенной ставке в 22%, картина становится куда приятнее: вычет вырастает до 440 тыс. и 660 тыс. соответственно. Другими словами, чем выше ваш официальный доход, тем больше выгода — и эта арифметика стоит того, чтобы в ней разобраться, пока вы еще не подписали ипотечный договор.

Для оформления вычета, по словам эксперта, придется собрать классический набор бумаг: справка 2-НДФЛ, выписка из ЕГРН, договор купли-продажи, ипотечные документы и платежки, а если квартира покупалась в браке — то и свидетельство о браке. Однако ключевое различие сегодня — в способе подачи. Можно пойти по старинке, стандартным путем, и ждать камеральной проверки до трех месяцев. А можно выбрать упрощенный порядок: тогда ФНС сама «подтянет» данные из банков и налоговых агентов, а в личном кабинете появится уже предзаполненное заявление, которое нужно лишь утвердить. В этом случае проверка займет всего 30 дней, что заметно быстрее и удобнее. Так что главный совет Зюкова прост: не откладывайте возврат своих денег в долгий ящик, выберите электронный путь и получите вычет без нервотрепки.

Ранее в Госдуме призвали повысить налоговый вычет при покупке квартиры.