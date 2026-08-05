«Фрукты и сливочное масло: Минюст решил кормить осужденных как в санатории

Министерство юстиции РФ выступило с инициативой по корректировке рациона питания для лиц, находящихся под следствием и осужденных. Ведомство предлагает включить в их ежедневное меню свежие фрукты и сливочное масло, а также увеличить долю овощей и мяса.

Соответствующий проект постановления правительства был опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов . Как поясняется в сопроводительных материалах к документу, предполагается сократить объемы потребления хлеба, соли, продуктов на основе маргарина и картофеля. Взамен, по информации ведомства, предлагается обогатить рацион подозреваемых и обвиняемых овощами, дополнив его сливочным маслом, куриными яйцами, творогом, а также свежими фруктами — в частности, яблоками, или фруктовым соком.

Аналогичные изменения, как отмечается в проекте, планируется внести и в нормы питания для осужденных.

Ожидается, что постановление вступит в силу по истечении 180 дней с момента его официального опубликования.

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