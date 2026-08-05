Более 80 тыс. блокировок за два года: в РАНХиГС считают новое предложение опасным для всех

В России за два года зафиксировано более 81 тыс. случаев блокировки банковских счетов, карт и переводов, и эта тревожная статистика продолжает неуклонно расти. Такие данные содержатся в исследовании аналитического агентства «ПрессИндекс» и Независимого профсоюза «Новый труд», которые предложили смягчить правила заморозки средств для обычных граждан, предпринимателей и самозанятых. Идея заключается в том, чтобы вместо тотальной блокировки счета вводить минимальные достаточные ограничения, позволяющие человеку не лишаться возможности распоряжаться своими деньгами полностью. Однако банковское сообщество и эксперты восприняли эту инициативу с большим скепсисом.

Профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков в интервью Общественной Службе Новостей указал на логическую уязвимость предложения. Главный вопрос, по его мнению, упирается в адресата блокировки: непонятно, у кого именно собираются ограничивать доступ — у жертвы мошенников или у самих злоумышленников? Действующее законодательство (161-ФЗ) предполагает отключение от дистанционного обслуживания именно тогда, когда возникают серьезные подозрения, что счет используется преступниками. И если разрешить мошенникам частично выводить средства, пока идет разбирательство по каждой отдельной операции, то вся система борьбы с хищениями теряет смысл.

Финансист также напомнил, что механизмы защиты жертв уже существуют — они работают в рамках конкретных операций, и здесь новым предложениям явно не хватает конкретики. Более того, те самые критерии подозрительных операций, которые авторы инициативы предлагают сделать доступными и прозрачными, уже разработаны и внедрены. Банк России опубликовал соответствующие нормативы, и с 1 января 2026 года все кредитные организации обязаны ими руководствоваться. Для клиентов также не является секретом, как проверить себя на наличие в «черных списках» — достаточно обратиться в ЦБ, который оперативно предоставляет такую информацию.

Отдельную критику эксперта вызвало предложение распространить на физических лиц механизмы платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая сегодня работает исключительно в рамках 115-ФЗ (антиотмывочное законодательство) и ориентирована на компании. Войлуков считает, что включение граждан в эту систему лишь увеличит бюрократическую нагрузку на банки и регулятора, не давая реальной защиты, поскольку изначально инструмент создавался для других целей. В итоге дискуссия об облегчении блокировок упирается в фундаментальный конфликт между удобством клиента и необходимостью жестко пресекать финансовые преступления. Эксперт уверен, что прежде, чем менять правила, инициаторам стоит разобраться в уже существующих инструментах, иначе риски для добросовестных граждан могут оказаться даже выше, чем при текущей системе.

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