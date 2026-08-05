Китай открывается заново: туристы из России массово летят в Поднебесную на отпуска и каникулы

Российские туристы открывают для себя Китай заново, и теперь на карте популярных направлений появилась еще одна яркая точка — Циндао. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала руководитель туристической компании Диана Фердман, отметив, что прямые рейсы уже летают, но информация пока только разлетается среди путешественников.

По ее словам, уникальность этого курорта в том, что он органично сочетает насыщенную экскурсионную программу с полноценным пляжным отдыхом — редкое сочетание, которое позволяет закрыть две потребности одной поездкой. И это лишь верхушка айсберга: Китай, по словам эксперта, настолько огромен и многогранен, что вернуться туда хочется снова и снова, потому что за одну поездку объять необъятное просто невозможно.

С сентября, как обещает эксперт, начнется настоящий бум экскурсионных туров: Великая Китайская стена, Чэнду с его знаменитыми пандами и сверкающий Шанхай — все это станет доступнее и привлекательнее для российских семей. Логистика сейчас выстроена идеально: ежедневно выполняется десятки рейсов в разные точки материкового и пляжного Китая, а внутренние перелеты по стране стоят буквально копейки. Более того, Фердман подметила хитрый лайфхак для искушенных путешественников: через Шанхай удобно рулить дальше, например, в Японию, комбинируя две страны в одном отпуске. Такой уровень транспортной доступности делает Китай не просто направлением, а настоящим транспортным хабом для всей Азии.

Впрочем, как признается специалист, большинство россиян все же голосуют сердцем и кошельком за классический пляж. Безусловный хит — остров Хайнань, который давно стал для наших соотечественников не просто местом для купания, а альтернативой российским санаториям: там предлагают иглоукалывание, массажи и другие оздоровительные процедуры под тропическим солнцем. И главный бонус, подкрепляющий этот интерес, — политическое решение: безвизовый режим для граждан России продлен до 31 декабря 2027 года. Ответный шаг Владимира Путина, подписавшего аналогичный указ для китайских туристов, делает взаимный обмен максимально комфортным и предсказуемым. Так что ближайшие два с половиной года — идеальное время, чтобы влюбиться в Поднебесную.

Ранее сообщалось, что Китай открыт еще на полтора года: турпоток из России может взлететь на 50 процентов.