Технологическая зависимость: блогер пояснил, почему российский рынок слишком важен для блокировки iPhone

Блогер и эксперт по гаджетам Стас Васильев («Ай, как просто!») не верит, что Apple подчинится требованию российских властей предустанавливать на iPhone и iPad мессенджер MAX и магазин приложений RuStore. В разговоре с радио Sputnik он прямо заявил: российская сторона в этом противостоянии не имеет реальных юридических рычагов давления на американского гиганта.

По его мнению, эта ситуация — лишь очередное проявление давней проблемы технологической зависимости, о которой он предупреждал еще в 2020 году. Он вспоминает риторику Егора Гайдара «зачем производить свое, если можно купить готовое?» — и теперь, уверен блогер, страна платит за ту самую иллюзию дешевого импорта полной уязвимостью перед решениями зарубежных корпораций.

Напомним, что ФАС действительно возбудила дело против Apple из-за неисполнения предупреждения: компания частично пошла на уступки, разрешив с 27 июля выбирать российскую поисковую систему в новых версиях iOS, но проигнорировала требование по предустановке MAX и RuStore. Ведомство грозит корпорации крупным штрафом, но Васильев считает эти меры косметическими. Он категорически отвергает сценарий, при котором Apple решит превратить все свои устройства в России в «кирпичи». Аргументация блогера проста и прагматична: компания зарабатывает огромные деньги на внутриигровых покупках и других транзакциях в App Store, и российский рынок для нее слишком важен, чтобы идти на такие беспрецедентные меры.

Кроме того, блогер проводит параллель с Евросоюзом, который, по его словам, готов к радикальным блокировкам активов, чего о России сказать нельзя. Если Apple все же решится на тотальную блокировку устройств, это создаст опасный прецедент, от которого шарахнутся и другие страны мира. Пока же, по мнению эксперта, конфликт останется в плоскости бюрократических тяжб и взаимных угроз — без решительных действий, способных обрушить лояльность миллионов пользователей к бренду.

Ранее сообщалось, почему ФАС завела новое дело против технологического гиганта Apple.