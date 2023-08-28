Подмосковные спортсмены отличились на чемпионате России по гребному слалому

В поселке Богородское (Сергиево-Посадский городской округ) состоялся чемпионат страны по гребному слалому. Шесть наград различного достоинства оказалось в копилке подмосковной сборной, информирует пресс-служба регионального Минспорта.

Чемпионкой России в каноэ-одиночке (С-1ж) стала Марина Новыш. Это первый успех спортсменки на соревнованиях подобного ранга. Серебряными медалистами стали Игорь Михайлов (С-1м) и смешанный экипаж Алексей Попов/Валентина Смирнова (дисциплина — С-2см). Попов, отметим, вторую медаль выиграл в классе каноэ-двоек с Даниилом Замятиным.

В командных дисциплинах (три одиночные байдарки и три одиночных каноэ) подмосковные гребцы дважды были на финише третьими. На подиум поднимались Иван Вихарев, Георгий Добрынин, Серафима Михайлова (все – байдарочники), Леонид Агафонов, Иван Вихарев и Даниил Замятин (все – каноисты).

Напомним, чемпионат России прошел на базе уникального комплекса для гребного слалома, открытого на днях в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске будут развивать регби.