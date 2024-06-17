Москва и Подмосковье вошли в Топ-5 самых популярных туристических направлений лета

Москва и Подмосковье вошли в число лидеров рейтинга самых востребованных у туристов направлений для летнего отдыха. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Так, столичный регион вошел в Топ-5 самых популярных направлений наряду с Краснодарским краем, Крымом, Кавказскими Минеральными Водами и Санкт-Петербургом.

По информации туроператоров, к июню в стране было реализовано уже 60% туров. В целом в этом году ожидается более 90 миллионов туристических поездок, в том числе порядка 44 миллионов летом.

Всего в стране доступно более миллиона гостиничных номеров, инфраструктура продолжает активно развиваться. До конца года планируется ввести 18 тысяч номеров в модульных отелях.