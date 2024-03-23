«Москва. Скорбим»: матч в Белграде между сербской «Црвеной Звездой» и «Зенитом» начался с минуты молчания

Товарищеский матч в сербской столице между местной «Црвеной Звездой» и питерским «Зенитом» начался с минуты молчания в память о погибших в результате чудовищного теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Все игроки вышли в черных траурных повязках. Так же повязки надели и арбитры матча.

К акции скорби присоединились и болельщики, заполнившие стадион до отказа. На трибуне фанаты развернули баннеры «Москва. Скорбим» и «Россия и Сербия — братья навек».

Фото: [ скриншот с видео ]

«Когда нашим братьям тяжело, они должны видеть всю возможную поддержку, которую можем им оказать», — указано в сообщении сообщества ультрас в соцсетях.

Фото: [ скриншот с видео ]

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно предварительным данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до более 100 человек, сотни пострадавших. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара.