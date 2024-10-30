Начиная с 18 октября на футболках английской команды «Шеффилд Уэнсдей» красуется двусмысленная надпись «MOCKBA». Произошедшее заставило сильно напрячься как самих британцев, так и на Украине свидомые уже успели поднять вой.

«Никакой поддержки со стороны Украины. Спонсор MOCKBA — это позор», — пишут украинцы в пабликах.

Причем одни в Сети возмущаются, но есть такие, кто откровенно троллит как остальных подписчиков, так и самих футболистов, считая, что теперь президент России гарантированно приведет «сов» (прозвище игроков ФК «Шеффилд Уэнсдей») к чемпионству в английской Премьер-Лиге.

«Я очень надеюсь, что за этим стоит Путин!»; «Здорово! Я давний фанат клуба, жил/работал в Москве»; «Вверх, российские совы!» — пишут юзеры.

На самом же деле в надписи нет и тени чего бы то ни было, связанного со столицей России. А на футболках игроков латинским шрифтом выведено название строительной компании «Mockba Modular». Правда, ее владельцем является местный предприниматель Павел Матвеев, у которого российские корни. Скандал попытались уладить в руководстве команды, прояснив ситуацию.

«Логотип МОСКВА будет отображаться на футболках игроков в домашних и выездных матчах», — сообщили в пресс-службе ФК «Шеффилд Уэнсдей».

К слову, игроки «Шеффилд Уэнсдей» уже успели покрасоваться с новым титульным спонсором на футболках, сыграв в матче Кубка Лиги против «Брентфорда». Правда, МОСКВА пока не принесла «совам» удачи», команда уступила по серии пенальти со счетом 4:5 (1:1 в основное время).

Ранее сообщалось, что футбольная команда «Багратион» обыграла «Сатурн» в Можайске в завершающем матче сезона.