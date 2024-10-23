Команда «Багратион» обыграла «Сатурн» в Можайске в завершающем матче сезона

Стадион «Спартак» в г.о. Можайск ушел на реконструкцию после завершающего матча сезона между ДС «Багратион» и СШ «Сатурн» из Раменского. Спортсмены сыграли в 28 туре Чемпионата Подмосковья по футболу.

Захватывающий матч состоялся на стадионе «Спартак» 19 октября. Выступали мужские команды группы «А». Уверенно себя показали «Багратионовцы»: они атаковали ворота гостевой команды, а затем забивали гол за голом на протяжении всего события. Счет открыл игрок Лев Подавалкин, который «пробил» оборону голкипера во время пенальти на 34-й минуте.

Гостевая команда из Раменского не давала передохнуть, постоянно совершая атаки на ворота можайских спортсменов. Вратарь Павел Животов смог удержать оборону.

Очередной удар совершила можайская команда уже на 70-й минуте, и вновь он оказался штрафным. Опять выделился Лев Подавалкин, пробив в левый нижний угол ворот. Затем он повторил свой успех в третий раз, закрыв счет на 3:0. Свисток зафиксировал победу «Багратиона», прошедшую буквально на штрафных.

Примечательно, что игра не только завершила сезон домашних матчей, но и работу стадиона. Игроки и болельщики прощались с легендарным местом, которое отправится на реконструкцию по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«Уверен, обновленный стадион привлечет всех любителей спорта и здорового образа жизни, а футбольное поле увидит много ярких побед наших команд», - заявил начальник отдела физической культуры и спорта Администрации Можайского округа Максим Башаев.

ДС «Багратион» еще сыграют в заключительном матче Чемпионата Московской области 26 октября. Мероприятие пройдет против «Космоса-2» из Долгопрудного.

Отметим, что стадион «Спартак» был построен в 1985 году. За десятилетия здесь играли легенды советского футбола, именитые спортсмены округа. Значительное влияние место и его матчи оказали и на жителей, которые болели за команды. Целые поколения округа начинали влюбляться в футбол благодаря этому стадиону, который встретит желающих уже в совершенно новом виде после реконструкции. Ее начнут в 2025 году.