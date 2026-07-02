В Германии заявили, что пост Мерца с нелепым поздравлением вылетевшей с ЧМ сборной был опубликован по ошибке

Поздравление канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес национальной сборной по футболу после того, как команда вылетела с чемпионата мира, было опубликовано по ошибке, пишет Tagesspiegel со ссылкой на аппарат Мерца.

Мерц в своем посте написал, что вся страна гордится футболистами: «Вы привели нашу страну в восторг своей самоотдачей и командным духом на этом чемпионате мира». Неуместность этого сообщения вызвала многочисленные насмешки. В канцелярии сообщили, что произошла ошибка: «Не тот твит, не то время, не та кнопка».

Как сообщает издание, пресс-служба Мерца заготовила несколько вариантов поста в зависимости от исхода матча, но опубликовала неверный.

Сборная Германии в 1/16 финала проиграла команде Парагвая в серии послематчевых пенальти и покинула чемпионат мира.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил по поводу поста Мерца, написав, что канцлер всегда умеет подбодрить потерпевшего неудачу.