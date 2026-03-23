Мостовой сочинил стихи в честь тысячного гола Овечкина

В ночь на 23 марта нападающий «Вашингтон Кэпиталз» отличился в матче с «Колорадо Эвеланш» (2:3 ОТ). Эта шайба стала тысячной для 40-летнего хоккеиста в НХЛ — с учетом игр регулярного чемпионата и плей-офф: 923 Овечкин забросил в регулярках (единоличный рекорд) и 77 — в плей-офф. По общему количеству голов россиянин уступает только Уэйну Гретцки (1016).

«Саня! Весь мир ты снова удивил, Когда свой тысячный забил! Рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты. Александр Мостовой», — откликнулся Мостовой рифмованными строчками на достижение друга.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев назвал тысячную шайбу Овечкина в НХЛ «событием вселенского масштаба».