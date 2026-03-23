В Госдуме восхитились новым достижением Овечкина

Депутат Свищев: «Достижение Овечкина — событие вселенского масштаба»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал новое достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Накануне в очередном матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш» Овечкин забросил очередную шайбу, которая стала тысячной в его карьере в НХЛ с учетом голов в регулярке и плей-офф.
«Только чувство гордости, любви и уважения к Александру. Я считаю, что это событие вселенского масштаба в мире хоккея. Особенно в то время, когда Россия отмечает 80-летие хоккея в стране», — сказал Свищев.
Также депутат высказался о возможном продолжении карьеры 40-летним Овечкин. По его словам, это будет зависеть от физического состояния хоккеиста.
В текущем сезоне на его счету 53 (26+27) очка, и 40-летний нападающий является лучшим бомбардиром «Вашингтона» в сезоне. Ему осталось 17 шайб, чтобы побить еще один рекорд Уэйна Гретцки — по сумме голов в регулярных чемпионатах и плей-офф.