В Госдуме восхитились новым достижением Овечкина

Накануне в очередном матче регулярного чемпионата против «Колорадо Эвеланш» Овечкин забросил очередную шайбу, которая стала тысячной в его карьере в НХЛ с учетом голов в регулярке и плей-офф.

«Только чувство гордости, любви и уважения к Александру. Я считаю, что это событие вселенского масштаба в мире хоккея. Особенно в то время, когда Россия отмечает 80-летие хоккея в стране», — сказал Свищев.

Также депутат высказался о возможном продолжении карьеры 40-летним Овечкин. По его словам, это будет зависеть от физического состояния хоккеиста.

В текущем сезоне на его счету 53 (26+27) очка, и 40-летний нападающий является лучшим бомбардиром «Вашингтона» в сезоне. Ему осталось 17 шайб, чтобы побить еще один рекорд Уэйна Гретцки — по сумме голов в регулярных чемпионатах и плей-офф.