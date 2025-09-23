Мостовой забыл, что играл с Шароновым в сборной на Евро-2004
Фото: [t.me/mostovoy10]
Бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой и Роман Шаронов встретились в эфире шоу «Про наш футбол», где вспоминали чемпионат Европы 2004 года.
Мостовой удивился, что Шаронов также принимал участие в турнире. Футболисты вместе выходили на поле в матче против Испании (0:1).
Мостовой провел на том турнире один матч. После него тренерский штаб во главе с Георгием Ярцевым отчислил звездного полузащитника из команды из-за критических замечаний в прессе по поводу тренировок сборной. Шаронов принял участие в двух матчах турнира.
Сборная России не смогла пробиться в плей-офф, уступив в группе португальцам (0:2) и обыграв сборную Греции (2:1), будущего победителя турнира.
