Мостовой заявил, что тренер Романов не имеет отношения к победе «Спартака» в дерби

Матч завершился победой «Спартака» с минимальным счетом 1:0. По мнению Мостового, армейцы не заслуживали поражения в достаточно равной игре — просто не сумели разобраться при стандарте, когда был забит единственный мяч.

Экс-футболист также отказал тренеру Вадиму Романову, руководившему «Спартаком» в первом матче после отставки Деяна Станковича, в каких-либо заслугах в победе в красно-белых.

«Как это обычно и бывает — когда убирают тренера, а у нас это часто бывает, команда выигрывает. Еще вчера никто не знал, как выглядит Вадим Романов, а сегодня он победил ЦСКА. Но тренер вообще ни при чем, что «Спартак» одержал победу в матче. На поле выходят футболисты, а не тренерский штаб. А кто там стоит на бровке — это не важно», — заявил Мостовой.

«Спартак» после победы над ЦСКА остался на шестом месте с 28 очками, но приблизился к лидирующей группе. Теперь красно-белых отделяет от идущего на первом месте «Краснодара» шесть баллов.

