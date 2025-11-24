Вратарь «Зенита» раскрыл природу большого количества ошибок в матче с «Пари НН»

Петербуржцы одержали гостевую победу со счетом 2:0, но в первой половине игры допускали большое количество ошибок.

«Старались, торопились, из‑за этого было много обрезов и потерь. Хотелось быстрее забить. Как часто бывает, что торопишься и получается только хуже. После забитого мяча раскрепостились, начали поспокойнее играть. Гол всегда придает уверенности», — сказал Адамов.

«Зенит» делит с ЦСКА второе место в турнирной таблице и вплотную приблизился к лидирующему «Краснодару». У петербуржцев и армейцев — 33 очка, у «быков» на один балл больше.

Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг самых дорогих футболистов РПЛ.