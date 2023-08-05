Мото-рок фестиваль «На грани» проходит на берегу озера Святое в подмосковной Шатуре

Фестиваль «На грани», проходящий в подмосковной Шатуре, привлек внимание, как любителей мотоциклов, так и поклонников рок-музыки.

Организаторы обустроили площадку и предоставили участникам широкий спектр развлечений. Публика была в восторге от выступлений коллективов «Монгол Шууган», «АспекТ», «Запал», «19/07», «Мафия», «Мнимые числа» и «ОБО». Каждый исполнитель подарил зрителям незабываемые моменты и впечатления.

На территории фестиваля организовали палаточный лагерь, расположенный в сосновом лесу на берегу озера, что позволило посетителям насладиться прекрасными пейзажами. А на удобной стоянке участники безопасно разместили свои транспортные средства.