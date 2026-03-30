«Мотоциклетный комплект и пышные волосы»: Надежда Сысоева примерила образ Памелы Андерсон в стиле 80-х

Одна из самых стильных и привлекательных телеведущих российского телевидения решила примерить на себя образ культового секс-символа прошлых десятилетий. Надежда Сысоева предстала в дерзкой фотосессии в духе 80-х, вдохновленной легендарной Памелой Андерсон, сообщает Hello! Russia.

Для эффектной фотосессии телеведущая выбрала яркий мотоциклетный комплект в бело-голубой гамме: кожаная куртка и брюки, надетые поверх откровенного небесно-голубого бра. Образ дополнили пышные объемные волны, серебристый ремень, крупные блестящие серьги-кольца и голубые кожаные перчатки без пальцев.

Макияж Надежды выдержан в духе эпохи диско: черный лайнер для глаз, светлые сияющие тени, сияющий хайлайтер и блеск натурального оттенка для губ. Компанию телеведущей составили мужчины-модели в образе автомехаников, а одним из главных героев съемки стал винтажный синий автомобиль.

Фотосессия, отсылающая к образу Памелы Андерсон, вызвала восторженные отклики поклонников, которые отметили, что Сысоевой удалось не только скопировать стиль, но и добавить в него собственную харизму.

