«Если очень хочется — позволяю»: Кети Топурия рассказала о подходе к питанию, который помогает ей оставаться в форме

Певица и солистка группы «А’Студио» Кети Топурия, которая известна не только своим творчеством, но и безупречной фигурой, раскрыла секреты своего питания и стройности, удивив поклонников отсутствием жестких запретов и изнурительных диет, пишет NEWS.ru.

По словам артистки, она давно перестала мучить себя ограничениями и выработала гибкую систему, которая позволяет ей оставаться в форме, но при этом не отказывать себе в маленьких радостях, таких как любимая шоколадка или другие вкусности.

Главный принцип Топурии звучит просто и разумно: если очень хочется что-то съесть, она разрешает себе это послабление, но на следующий день обязательно делает ограничения, чтобы компенсировать лишние калории. Такой подход, по мнению певицы, гораздо эффективнее и психологически комфортнее, чем постоянные запреты, которые рано или поздно приводят к срывам.

«Я на самом деле не зожница вообще, я бы сказала. К этому отношусь... Ну кто считает, что ему это надо, и это может соблюдать, то они молодцы. Почему бы и нет? За своим здоровьем надо следить. Но не перебарщивать, конечно», — отметила Кети.

Напомним, что Топурия — счастливая мама троих детей. Старшая дочь уже взрослая, а младших — сына и дочь — она воспитывает вместе со своим супругом Львом Деньговым. Несмотря на плотный график и заботы о семье, певица всегда выглядит безупречно и продолжает радовать поклонников новыми песнями и яркими выступлениями.

