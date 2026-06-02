118 тысяч человек и спор о рекордах: почему концерт Канье Уэста в Стамбуле назвали самым массовым в XXI веке?

На стадионе имени Ататюрка в Стамбуле 30 мая состоялся концерт американского рэпера Канье Уэста. По данным журнала Billboard, мероприятие собрало около 118 тысяч зрителей. Это позволило выступлению музыканта стать самым посещаемым стадионным концертом XXI века.

Предыдущий рекорд принадлежал британской группе Coldplay, которая в 2025 году собрала 112 тысяч человек на своем шоу.

Сам Уэст в своих социальных сетях назвал концерт «самым большим платным стадионным шоу в истории». Однако это заявление не соответствует историческим данным.

Абсолютный рекорд до сих пор принадлежит норвежской группе A-ha: в 1991 году на их выступлении в Рио-де-Жанейро присутствовали 198 тысяч зрителей. Тем не менее, стамбульский концерт установил национальный рекорд в Турции по скорости продажи билетов — 35 тысяч билетов были проданы всего за семь часов. Прежнее достижение принадлежало Мадонне (25 тысяч билетов за сутки).

Шоу прошло в рамках гастрольного тура Ye Live Concert. Для него была построена масштабная сцена в виде вращающейся полусферической конструкции. Следующий концерт запланирован на 12 июня в столице Грузии Тбилиси.

При этом тур Канье сопровождается трудностями. Ранее были отменены выступления в Швейцарии, Польше, Франции, Индии и Великобритании. В Италии концерт отменил сам префект провинции Реджо-Эмилия.

Скандалы вокруг рэпера продолжаются уже несколько лет из-за его антисемитских, расистских и пронацистских высказываний. Его аккаунты в социальных сетях блокировали, а крупные компании разрывали с ним контракты.

Позже Уэст объяснил часть своих заявлений последствиями травмы лобной доли мозга и принес извинения еврейскому сообществу.

