В Раменском пройдет вторая игра нового сезона проекта «Выходи во двор»

В субботу, 6 июня, на стадионе «Красное знамя» в Раменском округе пройдет гала-матч между легендами отечественного футбола и сборной местных жителей, встреча станет второй в серии летних матчей в рамках юбилейного пятого сезона проекта «Выходи во двор». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Среди участников - Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Александр Самедов и Василий Иванов. Комментировать игру будут спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и комментатор и телеведущий Виктор Гусев. Руководителем звездной команды выступит трехкратный вице-чемпион СССР, двукратный чемпион России, обладатель Кубка страны Валерий Гладилин.

Профессиональные футболисты также организуют мастер-класс для юных воспитанников местных спортивных школ и примут участие в двусторонних встречах с детьми.

Отметим, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.