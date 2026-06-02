Подмосковные школьники прошли «Уроки цифры» почти 300 тыс. раз

Подмосковные школьники прошли «Уроки цифры» в этом году более 270 тыс. раз, в 2025/2026 образовательном сезоне было проведено шесть занятий. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Проект «Уроки цифры» открывает школьникам доступ к технологиям будущего от ведущих компаний страны, помогая им сделать первые уверенные шаги в цифровой среде. Это не просто обучение, а мощный инструмент ранней профориентации в ИТ-сфере», – сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, в числе округов-лидеров по активности в проекте оказались Мытищи, Подольск и Балашиха. В рамках программы школьники смогли изучить темы «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому», «Кибербезопасность в космосе», «ИИ-агенты», «Видеоплатформа», «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность», «Как кодить на квантах».

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры и Минпросвещения России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

* Возрастное ограничение 6+