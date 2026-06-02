Снижает риск смерти на 50%: ученые в журнале Nature назвали главный орган долголетия

Ученые доказали, что тимус (вилочковая железа) продолжает играть ключевую роль в организме взрослых людей, определяя скорость старения и продолжительность жизни. По данным масштабного анализа с применением искусственного интеллекта, здоровое состояние этого органа более чем вдвое снижает общую смертность и защищает от рака легких, пишет Газета.ру.

Функции тимуса и разрушение научного мифа

Вилочковая железа, расположенная в грудной клетке, отвечает за созревание Т-лимфоцитов — специализированных клеток иммунной системы, которые помогают организму бороться с внешними инфекциями и внутренними опухолями. Долгое время в медицинском сообществе считалось, что роль тимуса во взрослом возрасте незначительна. Это предположение основывалось на том, что после завершения полового созревания железа постепенно уменьшается в размерах и снижает производство новых иммунных клеток.

Исследователи из Mass General Brigham опровергли этот миф, опубликовав результаты своей работы в престижном научном журнале Nature. Они установили, что вилочковая железа сохраняет важнейшие регуляторные функции на протяжении всей жизни человека.

Методология исследования и выводы искусственного интеллекта

Чтобы оценить реальное влияние органа на долголетие, ученые провели комплексный анализ медицинских карт двух крупных групп населения:

Более 25 тысяч участников программы скрининга рака легкого;

Свыше 2,5 тысячи добровольцев из Фрамингемского исследования сердца (Framingham Heart Study).

Состояние органа оценивали с помощью искусственного интеллекта. ИИ анализировал стандартные компьютерные томограммы грудной клетки, учитывая размеры, внутреннюю структуру и состав ткани железы. На основе этих параметров был сформирован единый показатель «здоровья тимуса».

Результаты сопоставления качества ткани тимуса с медицинской историей пациентов показали прямую связь между состоянием органа и выживаемостью:

Снижение рисков при высоком показателе «здоровья тимуса» Процент снижения Риск смерти от любых причин на 50% ниже Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 63% ниже Риск развития рака легкого на 36% меньше

Кроме того, пациенты с высокими показателями работы железы демонстрировали значительно более эффективный ответ на противоопухолевую иммунотерапию.

Причины увядания органа и факторы риска

Ученые предполагают, что ухудшение структуры и деградация тканей вилочковой железы ведут к резкому снижению разнообразия Т-лимфоцитов. Из-за этого иммунная система теряет способность вовремя распознавать новые биологические угрозы, включая мутировавшие опухолевые клетки.

В ходе работы исследователи выявили три ключевых фактора, которые напрямую связаны с ухудшением состояния тимуса во взрослом возрасте:

Наличие в организме хронического воспаления;

Курение;

Избыточная масса тела.

Руководитель научного проекта Хуго Эртс отметил, что тимус десятилетиями оставался недооцененным органом. Именно его состояние может объяснить, почему процесс старения у разных людей протекает с разной скоростью, а также почему современные методы лечения рака показывают разную эффективность у пациентов.

Авторы подчеркивают, что полученные выводы пока требуют дополнительного подтверждения. На данный момент ученые не располагают точными данными о том, возможно ли восстановить или улучшить состояние вилочковой железы путем изменения образа жизни или медикаментозной терапии. Тем не менее они рассчитывают, что в будущем ИИ-оценка тимуса станет стандартным инструментом для прогнозирования опасных заболеваний.