Необычная находка хирургов: что обнаружили врачи в Липецке во время гинекологической операции

Специалисты Липецкой областной клинической больницы провели успешную операцию по удалению врожденного новообразования яичника. Во время малоинвазивного вмешательства врачи обнаружили внутри опухоли сформировавшиеся зубы, пишет Газета.ру.

В отделение гинекологии Липецкой областной клинической больницы обратилась 19-летняя девушка. В ходе проведения медицинского обследования специалисты диагностировали у нее дермоидную кисту яичника. По информации областного Минздрава, данное доброкачественное новообразование сформировалось у пациентки еще в период внутриутробного развития.

Для удаления опухоли липецкие хирурги приняли решение применить малоинвазивный метод хирургического вмешательства. Особенности проведенной операции:

В ходе извлечения новообразования внутри кисты медицинские специалисты обнаружили несколько зубов.

Хирургическое вмешательство завершилось без каких-либо осложнений.

К настоящему моменту 19-летняя девушка уже выписана из стационара больницы на амбулаторное лечение.

До данного инцидента в Липецке похожий случай сложного хирургического лечения фиксировался в Алтайском крае. В онкологическом центре города Барнаула хирурги провели операцию по удалению огромной злокачественной опухоли кишечника у 71-летней пациентки. Процесс извлечения новообразования у пожилой женщины занял у алтайских врачей около трех часов.