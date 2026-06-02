Необычная находка хирургов: что обнаружили врачи в Липецке во время гинекологической операции
Специалисты Липецкой областной клинической больницы провели успешную операцию по удалению врожденного новообразования яичника. Во время малоинвазивного вмешательства врачи обнаружили внутри опухоли сформировавшиеся зубы, пишет Газета.ру.
Детали операции в Липецкой областной клинической больнице
В отделение гинекологии Липецкой областной клинической больницы обратилась 19-летняя девушка. В ходе проведения медицинского обследования специалисты диагностировали у нее дермоидную кисту яичника. По информации областного Минздрава, данное доброкачественное новообразование сформировалось у пациентки еще в период внутриутробного развития.
Для удаления опухоли липецкие хирурги приняли решение применить малоинвазивный метод хирургического вмешательства. Особенности проведенной операции:
- В ходе извлечения новообразования внутри кисты медицинские специалисты обнаружили несколько зубов.
- Хирургическое вмешательство завершилось без каких-либо осложнений.
- К настоящему моменту 19-летняя девушка уже выписана из стационара больницы на амбулаторное лечение.
Другие случаи удаления крупных новообразований
До данного инцидента в Липецке похожий случай сложного хирургического лечения фиксировался в Алтайском крае. В онкологическом центре города Барнаула хирурги провели операцию по удалению огромной злокачественной опухоли кишечника у 71-летней пациентки. Процесс извлечения новообразования у пожилой женщины занял у алтайских врачей около трех часов.