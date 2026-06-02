В Коломне продолжается строительство нового корпуса школы

В Коломне на улице К. Шилова продолжается строительство нового четырехэтажного корпуса школы № 14, рассчитанного на 400 мест, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строительная готовность более 70%. Ведутся фасадные работы, монтаж СМЛ панелей, сантехнического оборудования, устройство инженерных сетей, установка внутренних дверей, электромонтажные работы», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Министр добавил, что на прилегающей территории ведется разработка грунта для устройства спортивного ядра, игровых площадок, проездов и тротуаров. Работы проводят 70 человек и пять единиц техники.

В здании обустроят классы основной и старшей школы, специализированные лаборатории, библиотека с ИТ зоной, мастерские, спортзал. Завершить работы планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.